شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: عصام الحضرى عمره ما خرج عن النص فى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، بإصرار وعزيمة عصام الحضرى فى التدريبات سواء فى الأهلى أو منتخب مصر.
وأضاف ناجى فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم، أن الحضرى كان مواظب على تدريباته القوية والعنيفة قبل المونديال وهو ما أهله للانضمام إلى معسكر الفريق بروسيا.
وأكد ناجي، أنه لم يكن على علم بهروب عصام الحضري لسويسرا، قائلا:" لم أكن أعلم بسفره إلا أثناء وجوده فى الطائرة وقررت مقاطعته تماما بعد ذلك واستمرت القطيعة لمدة ثلاثة سنوات قبل اعتذاره عن هروبه والتي وصفها بأكبر غلطة في حياته".
وعن مشاركة عصام الحضري أمام السعودية فى مونديال روسيا، قال ناجي: "لم أجامله وكوبر هو صاحب القرار بمشاركته بينما كانت مشاركة الشناوى فى أول مباراتين منطقية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ناجى: عصام الحضرى عمره ما خرج عن النص فى التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.