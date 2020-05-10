شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: عصام الحضرى عمره ما خرج عن النص فى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، بإصرار وعزيمة عصام الحضرى فى التدريبات سواء فى الأهلى أو منتخب مصر.

وأضاف ناجى فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم، أن الحضرى كان مواظب على تدريباته القوية والعنيفة قبل المونديال وهو ما أهله للانضمام إلى معسكر الفريق بروسيا.

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وأكد ناجي، أنه لم يكن على علم بهروب عصام الحضري لسويسرا، قائلا:" لم أكن أعلم بسفره إلا أثناء وجوده فى الطائرة وقررت مقاطعته تماما بعد ذلك واستمرت القطيعة لمدة ثلاثة سنوات قبل اعتذاره عن هروبه والتي وصفها بأكبر غلطة في حياته".

وعن مشاركة عصام الحضري أمام السعودية فى مونديال روسيا، قال ناجي: "لم أجامله وكوبر هو صاحب القرار بمشاركته بينما كانت مشاركة الشناوى فى أول مباراتين منطقية".