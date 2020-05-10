شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق توقع بروتوكول تعاون بين مصر وأستراليا ونيوزيلندا بالكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية، اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة، السفير الاسترالي بجمهورية مصر العربية جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندي بمصر روس باتشلور، من أجل بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري، ونظيريه الاسترالي والنيوزيلندي.

وأسفر الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ونصف عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون رياضي بين مصر واستراليا ونيوزيلندا، الأسبوع المقبل، وذلك على مستوى كرة القدم النسائية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي بالإضافة إلى تبادل الخبرات، بين البلدان الثلاثة على مستوى المنتخبات الوطنية.

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وأوضحت الدكتورة سحر عبد الجق، أن هذا البروتوكول يعد بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون والعلاقات بين مصر واستراليا ونيوزيلندا، بما يصب في مصلحة الرياضة المصرية، ويقضي الاتفاق بإقامة دورات وتدريبية وتثقفية لمدربات كرة القدم النسائية.

وقالت ، ان الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدة بورتوكولات رياضية، لتحقيق انتعاشة في مستقبل كرة القدم النسائية المصرية، على الصعيد المحلي والقاري والاقليمي.

و أكدت المشرف العام على الكرة النسائية، على دعم الاتحاد المصري لكرة القدم لملف استراليا ونيوزيلندا لإستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2023.