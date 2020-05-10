شكرا لقرائتكم شبانة في "لايف اليوم السابع": اتحاد الكرة يخطر الأولمبية بقرار فيفا بإقامة الانتخابات أغسطس أو سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في برنامجه "مع شبانة" على صفحة اليوم السابع، عن أن اللجنة الخماسية أرسلت خطابا رسميا إلي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، اليوم الأحد، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة 4 سنوات .
تابع محمد شبانة في لايف " اليوم السابع " أن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية تضمن بان اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام 2017 ، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة 4 سنوات ، و أن اتحاد الكرة طلب من اللجنة الأولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يؤكد أن الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقا لقانون الرياضة الرياضة حتي يتم إرساله إلي الفيفا .
أضاف محمد شبانة من الصعب إقامة انتخابات لمدة عام ومن من المرشحين سيقوم بالتواجد في انتخابات لمدة عام واحد فقط ، ولكن فيفا حسم القرار بإقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات.
كان وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي قد أكد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة موسم ومن ثم إقامة انتخابات أخري بعدها لمدة 4 سنوات عقب إقامة الدورة الأوليمبية.
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