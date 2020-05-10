شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: لما عملت الحادثة كان معايا واحدة في العربية وربنا سترها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ناديي فناربخشة وبشكتاش التركيان طلبوا ضمه من الأهلي لكن الفريق مرتجي رفض قائلا، قدامنا 10 سنين لما نفكر نفرط فيه.
وأضاف عبد المنعم في برنامج "أقر وأعترف "، مع الإعلامي أحمد شوبير، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد: "لما عملت الحادثة كان معايا واحدة في العربية بس ربنا سترها"
وتابع لاعب الأهلي السابق: "الحادثة التى تعرضت لها كانت خسارة لمصر لانها حرمت المنتخب من الوصول لكأس العالم في السبعينات والثمانينات".
شريف عبد المنعم من مواليد 13 ديسمبر عام 1959، استطاع أن يؤكد لجمهوره أن موهبته ليست في لعب كرة القدم فقط، ولكن في التمثيل أيضًا، وظهر ذلك من خلال الأفلام السينمائية التي قام بتمثيلها.
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