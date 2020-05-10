شكرا لقرائتكم شبانه في "لايف اليوم السابع": الزمالك يرفض دونجا..و120 مليون تبقي على ساسى وبن شرقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في برنامجه " مع شبانة " على صفحة اليوم السابع ، عن أن نادي الزمالك رفض مناقشة أية أمور تخص مستقبل فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى لاعبى الفريق في الوقت الحالي بعد التقارير المختلفة حول وجود عروض خارجية لهما حيث اشترطت إدارة الكرة بالزمالك وصول عروض رسمية لدراسة الموقف كاملا.

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وقال الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع : " الإدارة البيضاء حال تحصيلها ملايين تجديد الاشتراكات والتي قد تصل إلى 120 مليون جنيه لن يكون هناك ما يستدعى للتفكير فى تسويق أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق ، على الرغم من العروض التي وصلت إلى بن شرقي تحديدا و خروج الصحف التركية للتأكيد على موافقة بن شرقي على عرض من طرابزون التركي للإنضمام إليه الموسم المقبل ، مؤكداً أن هناك نصائح من نجوم المغرب القدامي للاعب بالإحتراف بعد تألقه مع الزمالك.

أضاف شبانة على صفحة اليوم السابع بالفيسبوك " : أن الزمالك خرج من سباق ضم نبيل عماد دونجا من بيراميدز حيث استقرت الإدارة البيضاء إنه حال تدعيم البدائل الخاصة بالتونسى فرجانى ساسى بلاعب أجنبى سيبقى محمد عبد العاطى لاعب دجلة المرشح الأول لدعم هذا المركز واللعب بجوار طارق حامد.