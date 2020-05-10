شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: من يتهمني بإثارة الفتنة "أقزام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق شريف عبد المنعم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمة هجوم جماهير الزملك عليه في الفترة الأخيرة قائلا: "من يتهمني باثارة الفتنة بين الاهلي والزمالك مجرد أقزام، وقناة الأهلي كانت هي المستهدفة من هجوم الزملكاوية عليا مؤخرا".

وأضاف عبد المنعم في برنامج "أقر وأعترف "، مع الإعلامي أحمد شوبير، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، اعتزلت مبكرا لان بعد ما كنت بلعب مع قيمة وموهبة مثل الخطيب مكنش ينفع العب مع طارق خليل وحسام حسن

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وقال لاعب الأهلي السابق: أنا أفضل ممثل في مصر ولسه بتجيلي عروض سينمائية لحد دلوقتي، أنا أفضل من مثل من الرياضيين مناصفة مع صالح سليم رئيس الأهلي السابق".

شريف عبد المنعم من مواليد 13 ديسمبر عام 1959، استطاع أن يؤكد لجمهوره أن موهبته ليست في لعب كرة القدم فقط، ولكن في التمثيل أيضًا، وظهر ذلك من خلال الأفلام السينمائية التي قام بتمثيلها.