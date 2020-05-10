شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: مصطفى شوبير أفضل من أبوه وفايلر لن يجامله على حساب أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، بأداء حارس مرمى النادي الأهلى مصطفى شوبير. وقال ناجي فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم، إن مصطفى شوبير يملك إمكانيات فنية كبيرة قد تتخطى والده بالإضافة إلى شخصية قوية يحظى بها اللاعب أجبرت فايلر على ضمه لقائمة الفريق بإفريقيا. وأكد ناجي، أن فايلر لن يجامل أحد على حساب نفسه ففي ظل التخلى عن شريف إكرامى أخد خطوة جريئة بضم مصطفى شوبير لقائمة الفريق.

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