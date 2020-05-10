شكرا لقرائتكم أحمد ناجي يوجه رسالة خاصة لإكرامى الشحات.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر والأهلى السابق، رسالة خاصة لنجم حراسة الأهلى السابق إكرامى الشحات.

وقال ناجي فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم : "كل سنة وانت طيب يا إكرامي وأنا بحبك جدا ومافيش من ناحيتي أي حاجه تجاهك ".

وأشاد أحمد ناجي بشريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى السابق ومنتخب مصر ونجل إكرامى الشحات، قائلا : عقلية شريف إكرامى مختلفة عن أقرانه من اللاعبين وتعلمت منه بشكل شخصى بعض الأمور فى التعامل مع بعض اللاعبين .