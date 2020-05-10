شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: الزمالك طلب ضمي مقابل 150 ألف جنيه موسم 86 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد المنعم لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه تلقي عرض من نادي الزمالك عن طريق الراحل حماده إمام للإنضمام للزمالك مقابل 86 عقب رحيلي عن النادي الأهلي.

تابع شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج " أقر و أعترف " ويقدمه أحمد شوبيرعلى قناة أون تايم سبورتس :" عقب رحيلي عن النادي الأهلي تلقيت اتصال من الراحل حماده إمام نجم الزمالك و منتخب مصر السابق للإنضمام للزمالك مقابل 65 ألف جنيه وتم رفع المقابل إلى 150 ألف عام 86 ، وهو رقم كان كبير جدا وقتها في الوسط الكروي.

أضاف لاعب الأهلي السابق :" علمت بعدها أن إبراهيم يوسف لاعب الزمالك طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك حصول جميع اللاعبين على نفس المبلغ الذى سأتقاضاه في حالة إنتقالي للزمالك ، ولكني رفضت بعدها الإنتقال للزمالك ونفس الأمر لنادي الأوليمبي.

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أكد شريف عبد المنعم أن والدته كانت أحد الأسباب الرئيسية في عدم الإنتقال إلى الزمالك أو أي نادي آخر و قالت لي " اللى يلعب في الأهلي ما يلعبش في نادي تاني " ، ثم فضلت الإعتزال وا تجهت بعدها إلى التمثيل مؤقتا.

أضاف عبد المنعم : " محمود الخطيب هو الأنسب لرئاسة النادي الأهلي و الخطيب ينجح أي أحد ، ويستحق المكانة الموجود فيها حاليا وقت أن كان لاعب ثم عضو مجلس إدارة و الآن كرئيس.