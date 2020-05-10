شكرا لقرائتكم البدري وغريب يوافقان على تخفيض 25% من راتبهما لحين إنتهاء أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والأوليمبي بقيادة حسام البدري و شوقي غريب على تخفيض راتبهما الشهري مقابل 25 % لحين إنتهاء أزمة كورونا وعودة الرياضة وتحديدا كرة القدم لمسارها الطبيعي.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الاستمرار في مواصلة دعم الأسر المتضررة من توقف كورونا ومعه أعضاء الجهاز الفني .

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يذكر أن المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق قررو المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يضم الجهاز المعاون لشوقي غريب كلا من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض و محمد شوقي مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس و كمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور و محمد صلاح جهاز طبي و محمد العشري و ايمن سليمان إداريين .

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأوليمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة ، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.