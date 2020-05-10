شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: خافيير أجيرى اتظلم.. وكوبر حقق العلامة الكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، إن المدير الفنى للفراعنة خافيير أجيرى لم يتم التعامل معه بشكل عادل.

وأضاف ناجي فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم، أن تغيير وجهة بطولة كأس الأمم من الكاميرون لمصر عقدت حسابات المدرب خاصة أن الاتفاق مع اتحاد الكرة المصرى حينها كان لتجهيز الفريق للمشاركة فى 2022 وليس الفوز ببطولة أفريقيا ولكن تواجد البطولة على أرض مصر عقد حسابات المدرب.

وعن كوبر قال ناجي، إنه مدرب حقق العلامة الكاملة مع الفريق فبعد غياب 7 سنوات عن البطولة الأفريقية نجح فى الوصول إلى النهائى فى الجابون بالإضافة إلى الوصول إلى كاس العالم بعد غياب 28 عام.