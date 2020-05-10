شكرا لقرائتكم أحمد ناجي: الأيام أثبتت صحة قراري باستبعاد عواد وضم إكرامى بدلا منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة الحالى ومنتخب مصر السابق، إن قرار ضم إكرامى فى وقت من الأوقات على حساب عواد كان قرار صحيح وعلى الرغم من الهجوم الذى واجهته حينها إلا أنه بعد مرور الوقت تأكد للجميع صحة كلامي.
وأضاف ناجي فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم: "بعدها بفترة الناس قالتلي معلش وانت كنت صح لما استبعدته، انا رحت السعودية بنفسي وحضرتله مباريات كبيرة وصغيرة وشوفته في الملعب، قائلا : " محمد عواد حارس موهوب ولكنه كان محتاج للكثير من الوقت ليتحمل الضغط العصبي والجماهيري في المباريات الكبيرة وعلشان كدة اكرامي انضم على حسابه ".
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