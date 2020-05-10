شكرا لقرائتكم طارق العشرى : المصري لم يتلقي عروض رسمية لكريم العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى طارق العشرى المدير الفنى للنادي المصرى البورسعيدي تقديم أي عروض رسمية حتى الآن للاعب الفريق كريم العراقي وذلك بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال للزمالك الفترة المقبلة.

وأضاف العشرى فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أن اللاعب يعد من أعمدة الفريق الأساسية ولا يوجد نية حاليا للتفريط فى أي لاعب خاصة فى ظل بحثنا عن التواجد الدائم فى المربع الذهبى للدورى المصرى ومن ثم المشاركة فى البطولات القارية

وعن مصير الدورى قال أنه يفضل إلغاء المسابقة بدلا من استئنافه خاصة وأن فترة الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبين سؤثر سلبا إذا تم استئناف البطولة فى الوقت الحالى وبالتالي افضل أن نبدأ موسم جديد باستعدادات جديدة - على حد قوله .

ويتابع طارق العشرى تقارير من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان .

ويعقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسات عن طريق الكونفرانس مع سمير حلبية رئيس النادى وعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق من أجل وضع تصور جديد للفترة المقبلة وكيفية إيجاد طرق بديلة فى حالة استمرار الوضع على ماهو عليه.

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