شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: قررت إشراك الشناوى أساسى بالمونديال بعد مباراة البرتغال مباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة، إنه كان ولازال مقتنع بإمكانيات محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي.

وأضاف أحمد ناجى، فى تصريحات لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر اثير اذاعة الشباب والرياضة الذى تقدمه ريهام سويلم، أن تقديم محمد الشناوى كأول مباراة دولية له أمام عمالقة أوروجواي كان متعمد، قائلا : " كنت ولازلت مقتنع تماما بإمكانيات محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى وكنت أقرر ضمه للمنتخب أثناء تواجده فى بتروجيت أيضا".

وعن أول مباراة فى مونديال روسيا 2018 قال إن عصام الحضرى رفض فى باديء الأمر جلوسه احتياطيا ولكني هددته بالاستبعاد من المعسكر وجرت الأمور بشكل طبيعي فيما بعد .