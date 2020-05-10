شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الطبية بالوزارة لمتابعة اجراءات مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، اجتماعا مع اللجنة الطبية بالوزارة لمناقشة مجموعة من الملفات من ضمنها متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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تناول اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة الطبية الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخإذها لكافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة، وتقييم المخاطر.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخإذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.