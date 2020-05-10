شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: أحمد الشناوي أفضل حارس مرمى لكنه مقصر في حق نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت : " أحمد الشناوى أفضل حارس قمت بتدريبه فى حياتى ولكنه مقصر فى حق نفسه كثيراً ، كان مكانه الحقيقى الدوريات الاوربية ، يملك موهبة لايمكن تخيلها ، ولكنه يتعالى على الكرة لذا يقع فى اخطاء ساذجة "

وتابع سعفان الصغير : "لازم حارس المرمى يكون لاعيب كورة كويس وفى مصر مفيش حراس لاعيبة كورة إلا الثنائى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة وشريف اكرامى حارس الأهلى "

وعن تصريحه السابق عن حراس الاسماعيلى قال سعفان الصغير : " قولت قبل كدا محمد مجدى حارس موهوب بينما محمد فوزى حارس مصنوع ولكن بإمكانه تقديم مباريات كبيرة حتى لو عائد بعد فترة طويلة من الغياب ، وفوزى مزعلش منى لان كل الحراس عارفين أنى صريح ودوغرى ".

وعن باهر المحمدى كابتن الاسماعيلى يقول سعفان الصغير : " باهر المحمدى عايز يمشى من النادى بس يحترف بره مصر ، واحنا عشان نوافق على رحيله لازم نوفر البديل ، وبديل المحمدى عايز فلوس كتير"

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وعن التعاقد محمد عواد قال مدرب حراس الاسماعيلى : " عندنا رئيس نادى يقول مين يجى النادى ومين يمشى ، كل يوم بسمع عن مفاوضات مع حراس بس الاسماعيلى مش محتاج حراس جدد بس لازم الجمهور يصبر على الحراس المتواجدين".

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.