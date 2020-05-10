شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: أسعار اللاعبين ستتأثر بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

و قال ياسررضوان في تصريح لـ الخليج 365 أن أكبر دليل على تأثير الكورنا على أسعار اللاعبين ، أنه يوجد عدد منهم إستجاب لتخفيض العقود ، مشيرا إلى أنه في حال عودة النشاط مرة أخرى ستصبح أسعار اللاعبين أقل من ما كانت عليه .

وأشار رضوان أنه يتوقع ألا يكون هناك صراع بين الاندية على لاعبين بعينهم فى ظل الأزمة المالية بل أن بعض الاندية قد تنظر لقطاع الناشئين مما يجعلهم يسدون العجز من لاعبيهم الشباب .

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نجح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره، وسط سعى اندية أخرى إلى تطبيق ذلك .

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين .