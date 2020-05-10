شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف شيكات مكافآت كأس مصر للصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ووافقت اللجنة على صرف مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، بواقع 30 ألف جنيه لمركز شباب ميت عقبة صاحب المركز الأول، و20 آلاف جنيه لفريق البنك الأهلي صاحب المركز الثاني، و10 آلاف جنيه لصاحب للمركز الثالث وراق الحضر. Advertisements وتتولى الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية، الإشراف على ملف كرة الصالات. وتوج مركز شباب ميت عقبة بطلاً لبطولة كأس مصر للصالات، عقب الفوز في المباراة النهائية علي البنك الاهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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