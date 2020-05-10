شكرا لقرائتكم طارق العشرى : لدي طموحات كبيرة فى بورسعيد وأفضل إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي أن قرار اتحاد الكرة المصرى المقبل سواء باستئناف الدورى أو إلغاؤه وبدء موسم جديد هو الذي سوف يحدد اتجاه الجهاز الفنى ومجلس الادارة من حيث التدعيمات المقبلة.
وأضاف فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه يفضل إلغاء الدورى بدلا من استئنافه خاصة وأن فترة الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبين سؤثر سلبا إذا تم استئناف البطولة فى الوقت الحالى وبالتالي افضل أن نبدأ موسم جديد باستعدادات جديدة - على حد قوله .
ويتابع طارق العشرى تقارير من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان .
ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول الأخرى بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى .
ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشرى : لدي طموحات كبيرة فى بورسعيد وأفضل إلغاء الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.