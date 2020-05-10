شكرا لقرائتكم طارق العشرى : لدي طموحات كبيرة فى بورسعيد وأفضل إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي أن قرار اتحاد الكرة المصرى المقبل سواء باستئناف الدورى أو إلغاؤه وبدء موسم جديد هو الذي سوف يحدد اتجاه الجهاز الفنى ومجلس الادارة من حيث التدعيمات المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه يفضل إلغاء الدورى بدلا من استئنافه خاصة وأن فترة الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبين سؤثر سلبا إذا تم استئناف البطولة فى الوقت الحالى وبالتالي افضل أن نبدأ موسم جديد باستعدادات جديدة - على حد قوله .