شكرا لقرائتكم معتز إينو: النحاس وماهر وجلال مثلي الأعلى في التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال إينو فى مداخلة هاتفية لبرنامج"وان تو" مع النجم حازم امام عبر أذاعة اون سبورت : " مثلى الاعلى فى التدريب الثلاثى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب وايهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة وعلى ماهر المدير الفنى السابق لانبى ، أضع خطة الثلاثى أمامى عينى فهم بدأوا مشوار الكفاح من تحت الصفر حتى أصبحوا نجوم لامعة فى عالم التدريب"

ويضيف اينو : " أحاول نقل خبراتى فى الملعب للناشئين فى الأهلى وأتحدث معهم بصفة مستمرة حتى تكون لهم شخصيات مميزة فى الملعب"

وعن اختفاء ملوك التسديد فى الدوري قال نجم الاهلى والزمالك السابق : " مؤخراً عجبنى أن عمرو السولية لاعب وسط الاهلى بدأ يركز فى التسديد على المرمى من مسافات طويلة ونجح فى تسجيل اهداف جميلة ، وأصحاب التسديد أصبحوا قليلين للغاية فى الدوري بعكس زمان كانوا كثيرين مثل محمود ابو الدهب وحمزة الجمل وحسنى عبد ربه ".

من ناحية أخرى ، كشف معتز اينو،عن أحد المقالب التي تعرض لها من لاعبي الأهلي عندما كان لاعباً في المارد الأحمر .

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وقال اينو في تصريحات تليفزيونية : "كان يوم في التمرين أنا بخلص متأخر بعد التمرين وهما دخلوا بدري غرف خلع الملابس" ، وتابع: "ركبت العربية وروحت وخلال خلع الحذاء في المنزل لقيته لازق، وطلع أنهم واضعين لي كولا في الحذاء"

وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق ، أن غرفته مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر ، دائما تحتوي على الأكل والتسالي في معسكرات الأهلي، قائلاً "في يوم جبنا سندوتشات عبارة عن 40 كبدة و40 سجق" .

وعن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ، قال إينو "ارفض انضمام صلاح خاصى أن المنتخب قادر على التألق ولا انصح بضمه، اكيد هيفرق مع المنتخب ولكن مش لازم يضمه".

وتابع ، أنصح الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بانضمام الثنائي محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك .