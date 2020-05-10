شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: أجانب الإسماعيلي وافقوا على تخفيض عقودهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويضيف سعفان الصغير : "الدوري متوقف من شهرين ولابد أن نفكر فى الموسم الجديد ونعلن الغاء النسخة الحالية للبطولة ، احنا مش زى المانيا واسبانيا وفرنسا ، كيف سيعود المحترفين الاجانب للدوري حال عودته ، فى ظل قرار تعليق رحلات الطيران ووجوب دخولهم الحجر الصحى 15 يوماً حتى فى حالة عودتهم"

وعن اعلان تتويج الاهلى بطلا للدوري فى حالة الغاء المسابقة قال سعفان الصغير : " أرفض بشدة تتويج الاهلى حتى لو كنا لعبنا الدور الثانى بالكامل الا مباراة واحدة ، يجب الغاء المسابقة وعدم اعلان بطل او صاعدين او هابطين ، وأذا كان الاسماعيلى متصدر للدوري كنت سأطالب بالغاء المسابقة أيضاً متابعاً : "ورحمة أمى كنت هقول الغى المسابقة".

وكان "اليوم السابع " قد أشار إلى نجاح مجلس ادارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فى التوصل لاتفاق نهائى مع لاعبيه الأجانب الخماسى التونسى فخر الدين بن يوسف والعراقى همام طارق والأوغندى باتريك كادو والنامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى ضربت النادى بسبب جائحة كورونا التى أضرت العالم بأسره.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مشاورات مكثفة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض عقودهم هذا الموسم بسبب أزمة كورونا، وقررت إدارة النادى ألا تكون نسبة التخفيض موحدة لجميع اللاعبين وإنما بنسب متفاوتة، طبقاً لعقد كل لاعب نظراً لوجود تفاوت كبير فى قيمة عقود اللاعبين .

وفى وقت سابق، وقع الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، إقرار موافقته على تخفيض عقده مع النادى طبقاً للاتفاق الذى تم بين الطرفين فى الأيام الماضية، على خلفية الأزمة المالية التى ضربت الأندية بسبب "جائحة كورونا".

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وكان مسئولو الإسماعيلى قد أرسلوا موظف الحسابات لمقر إقامة جوميز من أجل الحصول على توقيعه على إقرار التنازل عن 40 % من قيمة راتبه .

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا.

وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .