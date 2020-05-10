شكرا لقرائتكم إصابة 3 لاعبين في فيتوريا غيمارايش بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي فيتوريا غيمارايش المنافس في دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة اليوم في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف البيان أن اللاعبين الثلاثة لم تظهر عليهم أعراض العدوى، وأن النادي طلب منهم الخضوع لعزل ذاتي في حين سيستمر بقية لاعبي الفريق في أداء تدريبات فردية بعد العودة للتدريبات الأسبوع الماضي.

ويتناقض قرار فيتوريا مع ما قام به نادي دينامو دريسدن الألماني الذي قرر وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة أسبوعين يوم السبت بعد اكتشاف حالتي عدوى في صفوفه.