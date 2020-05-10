إصابة رئيس لجنة الحكام السودانية بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم إصابة خير السيد عبد القادر عضو مجلس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام والكرة الشاطئية، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدين أنه تم نقله لمركز الحجر الصحي، بعد تنقله في عدة مستشفيات. نقله لمركز الحجر الصحي، بعد تنقله في عدة مستشفيات. ويشغل خير عبد القادر رئاسة منطقة كرة القدم بمدينة جبل أولياء التي تبعد 20 كيلو من العاصمة الخرطوم. أولياء التي تبعد 20 كيلو من العاصمة الخرطوم. وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان قرر يوم 16 مارس الماضي، إيقاف النشاط الرياضي في البلاد، وذلك خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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