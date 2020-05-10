الاتحاد التونسي يعتمد خطة تمديد عقود اللاعبين

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، الشروط الخاصة بتمديد عقود اللاعبين التي كان من المقرر نهايتها بنهاية شهر يونيو المقبل، في حالة استئناف منافسات النشاط الكروي مجدداً بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات

وأكد اتحاد اللعبة، أن جميع العقود المنتهية في تلك الفترة، سيتم تمديدها حتى 30 سبتمبر المقبل، بشرط أن يأخذ اللاعب مستحقاته المتأخرة كافة حتى تاريخ شهر فبراير 2020، وعلى الأقل نصف المستحقات خلال الأشهر من مارس إلى يونيو من العام المقبل، وبموافقة كتابية من اللاعب ذاته على هذه البنود.

أما فترة الانتقالات المقبلة، فأكد اتحاد اللعبة انها ستبدأ من بداية أكتوبر المقبل حتى منتصف ديسمبر. الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وأكد اتحاد اللعبة، أن جميع العقود المنتهية في تلك الفترة، سيتم تمديدها حتى 30 سبتمبر المقبل، بشرط أن يأخذ اللاعب مستحقاته المتأخرة كافة حتى تاريخ شهر فبراير 2020، وعلى الأقل نصف المستحقات خلال الأشهر من مارس إلى يونيو من العام المقبل، وبموافقة كتابية من اللاعب ذاته على هذه البنود.أما فترة الانتقالات المقبلة، فأكد اتحاد اللعبة انها ستبدأ من بداية أكتوبر المقبل حتى منتصف ديسمبر.

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