طبيب ألماني يتوقع تحسن الحالة المزاجية للاعبين والجماهير.. اعرف السبب

توقع هاينز ديتير هيرمان، الطبيب النفسي للمنتخب الألمانى الأول لكرة القدم، أن عودة كرة القدم من شأنها تحسن الحالة المزاجية للشعب وسط جائحة فيروس كورونا.
وقال هيرمان ، أن الجولات التسع الأخيرة منالموسم قد يكون لها مردود خاص سواء للاعبين أو لملايين عدة تعتبر مسابقة الدوري بالنسبة لهم إشارة إلى الحياة الطبيعية.
ومن المقرر استئناف دوري الدرجتينالأولى والثانية في ألمانيا الأسبوع المقبل بعد توقف أكثر من شهرين بسبب تفاقم العدوى.
وحصلت رابطة الدوري الألماني يوم الأربعاء الماضي على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف المسابقة ودوري الدرجة الثانية من دون جمهور مع قواعد صارمة تتعلق بالنظافة، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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