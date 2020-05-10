بروتوكول تعاون بين مصر وإستراليا ونيوزيلندا على مستوى الكرة النسائية

استقبلت الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، والكابتن عبداللطيف إمام، رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية، اليوم الاحد بمقر اتحاد الكرة، السفير الاسترالي بجمهورية مصر العربية جلين مايلز، والقائم بأعمال السفير النيوزيلندي بمصر روس باتشلور، من أجل بحث سبل التعاون بين الاتحاد المصري، ونظيريه الإسترالي والنيوزيلندي.

وأسفر الاجتماع الذي استمر لمدة ساعة ونصف عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون رياضي بين مصر وإستراليا ونيوزيلندا، الأسبوع المقبل، وذلك على مستوى كرة القدم النسائية سواء على الصعيد المحلي او الدولي، إضافة الى تبادل الخبرات، بين البلدان الثلاثة على مستوى المنتخبات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة سحر عبد الجق، أن هذا البروتوكول يعد

بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون والعلاقات بين مصر وإستراليا ونيوزيلندا، بما يصب في مصلحة الرياضة المصرية، ويقضي الاتفاق بإقامة دورات وتدريبية وتثقفية لمدربات كرة القدم النسائية.وقالت، إن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بورتوكولات رياضية عدة، لتحقيق انتعاشة في مستقبل كرة القدم النسائية المصرية، على الصعيد المحلي والقاري والإقليمي.

أكدت المشرف العام على الكرة النسائية، على دعم الاتحاد المصري لكرة القدم لملف إستراليا ونيوزيلندا لإستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2023.