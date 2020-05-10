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العشري: الفيفا تمنعنا من رحيل العراقي للزمالك ونعم لإلغاء الدوري

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كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، موقفه من انتقال كريم العراقي ظهير أيمن الفريق إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.
وقال العشري في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة في برنامج "النجوم في رمضان"، أن كريم العراقي من اللاعبين المهمين في الفريق، ويعد

عنصرا أساسيا، ويتبقى في عقده موسمين، ولا نستطيع اتخاذ قرار تجاه رحيله بسبب عقوبة فيفا. 
وأوضح أن المصري محروم من التعاقدات حتى يناير 2021، بسبب مستحقات لاعبين سابقين، وبالتالي لا يمكن التفكير في رحيل أي لاعب. 
وأكد أن النادي المصري، لم تصل إليه أي مخاطبات رسمية من الزمالك بشأن التعاقد مع كريم العراقي خلال الفترة المقبلة. 

 

وتطرق مدرب حرس الحدود السابق، إلى موقفه من استئناف الموسم أو إلغاءه، موضحا أن الأنسب هو التفكير في بدء موسم جديد والتحضير بشكل جيد له، خاصة أن الدوري متوقف منذ شهرين.
 

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