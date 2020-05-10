كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، موقفه من انتقال كريم العراقي ظهير أيمن الفريق إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي.
وقال العشري في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة في برنامج "النجوم في رمضان"، أن كريم العراقي من اللاعبين المهمين في الفريق، ويعد
وأوضح أن المصري محروم من التعاقدات حتى يناير 2021، بسبب مستحقات لاعبين سابقين، وبالتالي لا يمكن التفكير في رحيل أي لاعب.
وأكد أن النادي المصري، لم تصل إليه أي مخاطبات رسمية من الزمالك بشأن التعاقد مع كريم العراقي خلال الفترة المقبلة.
وتطرق مدرب حرس الحدود السابق، إلى موقفه من استئناف الموسم أو إلغاءه، موضحا أن الأنسب هو التفكير في بدء موسم جديد والتحضير بشكل جيد له، خاصة أن الدوري متوقف منذ شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر العشري: الفيفا تمنعنا من رحيل العراقي للزمالك ونعم لإلغاء الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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