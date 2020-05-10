البرازيلي ماركوس ميلوني لاعب الشارقة يجري عملية جراحية ناجحة في الركبة

أجرى البرازيلي ماركوس ميلوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، عملية جراحية ناجحة في الركبة، أشرف عليها الأخصائي الفرنسي فليب ليندرو، ومتابعة الدكتور محمد العربي، طبيب الفريق. في الركبة، أشرف عليها الأخصائي الفرنسي فليب ليندرو، ومتابعة الدكتور محمد العربي، طبيب الفريق. سيخضع اللاعب لبرنامج التأهيل والعلاج الطبيعي في الأيام المقبلة، وسيحتاج لنحو الشهرين ونصف قبل العودة مجددًا للملاعب.



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