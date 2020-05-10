التايكوندو يعلن تفاصيل بطولة الجمهورية الأولى للبومزا اون لاين

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمر سليم تفاصيل بطولة الجمهورية الأولى للبومزا "فردي بنين وبنات" عبر الانترنت "اون لاين" . وقال عمرو سليم رئيس الاتحاد وعضو اللجنة الأوليمبية أن البطولة تأتي في إطار حرص الاتحاد على استمرار النشاط وتشجيعا للاعبين على مواصلة التدريبات في منازلهم في ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس

وأوضح أن البطولة ستقام بدون رسوم اشتراك وسيبدأ التسجيل بداية من يوم 10 وحتى 15 مايو الجاري ، وسيتم إعلان جدول إذاعة المبارايات على صفحة الاتحاد الرسمية بعد إنتهاء موعد التسجيل .

حرص الاتحاد على استمرار النشاط وتشجيعا للاعبين على مواصلة التدريبات في منازلهم في ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح أن البطولة ستقام بدون رسوم اشتراك وسيبدأ التسجيل بداية من يوم 10 وحتى 15 مايو الجاري ، وسيتم إعلان جدول إذاعة المبارايات على صفحة الاتحاد الرسمية بعد إنتهاء موعد التسجيل .

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