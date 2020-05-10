يبحث الاتحاد السعودي لكرة القدم فكرة تقليص عدد المحترفين الأجانب في الموسم المقبل إلى 4 لاعبين لكل ناد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس التي تسبب بها فيروس كورونا جاء ذلك بسبب النتائج الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والتي تتطلب تخفيض رواتب اللاعبين وعددهم. رواتب اللاعبين وعددهم. وأرجأت الأندية النظر في تجديد عقود اللاعبين الأجانب الذين قاربت عقودهم على الانتهاء انتظارا للمستجدات وتمنح لوائح الاتحاد السعودي للعبة الفرصة أمام أندية المحترفين لقيد 8 لاعبين أجانب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يتجه لتقليل عدد الأجانب في الموسم الكروي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.