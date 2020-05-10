حازم إمام يعلق على تصريحات أسامة نبيه بشأن "التفويت" أمام الزمالك

علق حازم إمام، نجم منتخب مصر وفريق الزمالك السابق، على تصريحات أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب الفراعنة السابق، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأيام الماضية.
كان نبيه قال خلال تصريحات تلفزيونية أنه أثناء وجوده مع فريق غزل المحلة تعمد تفويتمباراة فريقه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2002.
تصريحات نبيه أثارت الرأي العام الكروي في مصر، خصوصًا نادي غزل المحلة الذي أعلن أمس أنه تقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصريضد أسامة نبيه بشأن تصريحاته قبل أن يخرج الأخير ويقدم اعتذاره لنادي المحلة.
وقال حازم إمام خلال تصريحات إذاعية إن تصريحات أسامة نبيه فهمت بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد تعمده "التفويت" أمام الزمالك.
واستدل حازم إمام في تصريحاته بأن أسامة نبيه كان يتألق بصورة دائمة في مباراته أمام الزمالك.
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