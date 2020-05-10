أعلنت رابطة الليجا الإسبانية عن انتهاء فحوصات أندية الدرجة الأولى والثانية، على جميع اللاعبين و العاملين بالأندية.
على الرغم من عدم ظهور أعراض عليهم، وانهم في المرحلة الأخيرة منه، دون الكشف عنهم.
كشفت الرابطة في بيانها، أن هناك 5 لاعبين جاءت نتائجهم ايجابية لفيروس كورونا المستجد،
وأشارت تقارير صحفية إسبانية عن ظهور ٣ حالاتبالليجا، بعد إيجابية عينة يانجيل هيريرا لاعب فريق غرناطة، وأليكس روميرو نجم ريال سوسييداد ورينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد، من الفيروس العالمي.
وكانت الأندية الإسبانية أعلنت عودتها للتدريبات، بعد موافقة رابطة الليجا، مع أخذ الإجراءات الاحترازية و الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. رابطة الليجا تعلن عن إصابة خمس لاعبين بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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