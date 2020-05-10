رسميًا.. رابطة الليجا تعلن عن إصابة خمس لاعبين بالكورونا

أعلنت رابطة الليجا الإسبانية عن انتهاء فحوصات أندية الدرجة الأولى والثانية، على جميع اللاعبين و العاملين بالأندية.



كشفت الرابطة في بيانها، أن هناك 5 لاعبين جاءت نتائجهم ايجابية لفيروس كورونا المستجد،

على الرغم من عدم ظهور أعراض عليهم، وانهم في المرحلة الأخيرة منه، دون الكشف عنهم.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية عن ظهور ٣ حالات

بالليجا، بعد إيجابية عينة يانجيل هيريرا لاعب فريق غرناطة، وأليكس روميرو نجم ريال سوسييداد ورينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد، من الفيروس العالمي.

وكانت الأندية الإسبانية أعلنت عودتها للتدريبات، بعد موافقة رابطة الليجا، مع أخذ الإجراءات الاحترازية و الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.