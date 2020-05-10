رياضة | فايلر يحسم موقفه من ضم بديل أحمد فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه من ضم بديل أحمد فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تعزيز مركز الجهة اليمنى لتعويض رحيل أحمد فتحي خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد فتحي قد أعلن رحيله عن الأهلي نهاية الموسم الجاري، بعد رفضه قرار التجديد مقابل الحصول على 11 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى الحصول على شارة القيادة، والانتقال إلى بيراميدز لمدة ثلاث مواسم مقابل 48 مليون جنيه.

حيث أشارت بعض التقارير أن فايلر قد رفض كل الأسماء التي عرضتها عليه لجنه التخطيط لتعويض رحيل فتحي خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأكدت التقارير أن فايلر سيعتمد على محمد هاني في الجهة اليمنى، تاركاً قرار عودة باسم علي المعار لصفوف الجونة، في يد لجنة التخطيط بالنادي.

وحدد فايلر أنه سوف يعتمد على حسين الشحات لاعب الأهلي في الجهة اليمنى، بالإضافة إلى أكرم توفيق عقب عودته من الإعارة.

وأكد فايلر أنه سيعتمد على كريم نيدفيد في هذا المركز عقب عودته من الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج كبدائل إضطرارية.

