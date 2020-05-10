رياضة | سحر عبد الحق تصرف شيكات مكافآت كأس مصر للصالات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر سحر عبد الحق تصرف شيكات مكافآت كأس مصر للصالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية والصالات، صرف شيكات مكافآت المركز الاول والثاني والثالث، من مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الحالي ظهر اليوم الاحد.

وقررت سحر عبد الحق صرف مكأفات مالية للثلاث مراكز الاولى، بواقع 30 ألف جنيه للأول مركز شباب ميت عقبة، و20 آلاف جنيه للمركز الثاني البنك الأهلي، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث وراق الحضره.

وتوج مركز شباب ميت عقبة بطلاً لبطولة كأس مصر للصالات، عقب الفوز في المباراة النهائية علي البنك الاهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.