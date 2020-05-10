رياضة | تقارير تونسية: الأهلي يشكو الصفاقسي والنجم الساحلي لـ"فيفا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير تونسية: الأهلي يشكو الصفاقسي والنجم الساحلي لـ"فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن قيام النادي الأهلي، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد فريقي النجم الساحلي والصفاقسي التونسي، لرد مستحقات سابقة.

وأكد موقع "kawarji التونسي"، أن النادي الأهلي طلب 1.4 مليون دولار من النجم الساحلي، نتيجة الغرامة الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق ومهاجم ليتوال الحالي.

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وكانت إدارة النادي الأهلي اتفقت مع النجم الساحلي على تقسيط الأموال، إلا أن الفريق التونسي لم يحترم الاتفاق، الأمر الذي دفع الأهلي للجوء إلى فيفا ليطالب بكامل المبلغ المستحق.

كما تقدم الأهلي بالشكوى الثانية ضد الصفاقسي والمتعلقة بلاعبه جونيرو أجايي، والمطالبة برد مبلغ 100 ألف دولار من إجمالي 125 ألف.

واتفقا الفريقان على تقسيط المبلغ أيضًا ولكن أخل مسؤولو الصفاقسي بالاتفاق، الأمر الذي جعل الأهلي يلجأ إلى فيفا، بعدما قام مجلس محمود طاهر السابق بإرسال هذه الأموال بالخطأ خلال الصفقة.