رياضة | الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضحي بـ 3 لاعبين و20 مليون جنيه لضم نجم المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وقدم الأهلي عرضا رسميا ضخما إلى إدارة نادي الإسماعيلي لضم المحمدي في نهاية الموسم الجاري. وعرض المارد الأحمر على الإسماعيلي مبلغ 20 مليون يورو بالإضافة إلى بيع محمود الجزار وباسم علي بيع نهائي وإعارة صالح جمعة. وينتظر مسئولو القلعة الحمراء رد الإسماعيلي على العرض المقدم منهم لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.

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