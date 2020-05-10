رياضة | عرض إماراتي ضخم لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض إماراتي ضخم لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أحد أندية الدوري الإماراتي الممتاز بعرض ضخم للتعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

وأظهر نادي العين الإماراتي رغبة في التعاقد مع شادي رضوان جناح الأهلي في الصيف القادم.

وينوي العين تقديم عرض ضخم لضم شادي رضوان بعد أن أظهر النادي رغبة في ضم اللاعب من قبل في الصيف الماضي.

وسيدرس مسئولو القلعة الحمراء في الفترة القادمة العرض المقدم من نادي العين لضم شادي رضوان ليحسم النادي موقفه من الموافقة على العرض من عدمها.