الامارات | الدفاع الجديدي: الأهلي أفضل من الزمالك.. وسنقاضي "الأبيض".

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجديدي: الأهلي أفضل من الزمالك.. وسنقاضي "الأبيض". والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الدفاع الحسني الجديدي المغربي، عبداللطيف المقترض بأن ناديه سوف يتوجه بشكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما أوضح وجود تفاهم مع الأهلي، وهذا فيما يتعلق بمطالب النادي بشأن إعارة الثنائي حميد أحداد ووليد أزارو.

وذكر المقترض لموقع يالا كورة أن الحديث مع إدارتي الأهلي والزمالك بشأن نسبتنا في إعارة وليد أزارو وحميد أحداد بدأت منذ فترة."

وأضاف: "الأهلي يتجاوب معنا بشكل إيجابي في هذا الأمر، أما الزمالك فلا يتجاوب على الإطلاق".

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وأكد على أن النادي المغربي تقدم شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلًا: "نعم، هذا صحيح، كلفنا المحامي الخاص بنا بالعمل على هذا الأمر."

وأوضح المقترض أن ناديه على علم تام بتلقي الزمالك لمقابل مادي عن إعارة حميد أحداد للرجاء البيضاوي مطلع الموسم الحالي، وبحسب بنود العقد يحق للفريق الحصول على 20% من هذا المبلغ.

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