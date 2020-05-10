الامارات | أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بالموافقة على عرض تركي

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يصدم الزمالك بالموافقة على عرض تركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "أجانس سبور" التركية أن نادي طرابزون سبور التركي اقترب من الحصول على خدمات لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي



وأوضحت أن متصدر الدوري التركي طلب من مدافعه المغربي مروان داكوستا التدخل لإقناع بن شرقي بالتوقيع لنادي طرابزون سبور.



وأشارت إلى أن بن شرقي وافق على الانضمام إلى صفوف طرابزون بعد حديثه مع داكوستا خلال الأيام الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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