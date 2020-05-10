شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يعلن إصابة ثالث لاعب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بول باربر، الرئيس التنفيذي لنادي برايتون ألبيون الإنجليزي، ظهور ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بين لاعبي فريقه.
وقال باربر في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» اليوم الأحد: «للأسف أصيب لاعب ثالث لدينا بكورونا أمس. ولذا فإنه رغم كل الإجراءات التي اتخذناها طوال الأسابيع القليلة الماضية حيث لم يشارك اللاعبون مطلقا في أي تدريبات تذكر جاءت نتيجة لاعب آخر إيجابية».
وأضاف: «هناك قلق وأعتقد أنه أمر طبيعي أن تشعر جميع الأندية بمثل هذا القلق. نريد التأكد من أننا نفعل كل المطلوب منا لضمان تطبيق هذه الإرشادات وضمان سلامتنا وأمننا واحتواء المخاطر بأقصى قدر ممكن».
ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الـ«بريميرليج» العشرين ولديه خمس مباريات متبقية على أرضه، وهو من الأندية التي تعارض استئناف البطولة على ملاعب محايدة.
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