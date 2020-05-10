شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة الحكومة.. رابطة الدوري الإنجليزي تجتمع غدًا لبحث استئناف البطولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجتمع غدا الإثنين، رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، لبحث إمكانية استئناف البطولة بعد توقفها بسب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وكانت الحكومة الإنجيزية قد وافقت على أن تقام الـ92 مباراة المتبقية من البطولة في ملاعب محايدة وخلف أبواب مغلقة دون أي حضور جماهيري.
جدير بالذكر أن هناك بعض الأندية التي تعارض إقامة المباريات المتبقية من الدوري على ملاعب محايدة، على رأسها برايتون وويستهام وواتفورد وأستون فيلا.
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