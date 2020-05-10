شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يصدم باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق اللاعب البرازيلي نيمار الباب في وجه فريقه باريس سان جيرمان برفضه قرار خفض رواتب اللاعبين بسبب تداعيات أزمة وباء كورونا.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن خسائر النادي الفرنسي بلغت حوالي ٢٠٠ مليون يورو، ولذلك تسعى إدارة النادي لتخفيض عقود اللاعبين، إلا ان نيمار رفض هذا القرار.

وأضافت الصحيفة انه حتى الآن مر أسبوع كامل من شهر مايو دون تفاوض بين برشلونة وباريس سان جيرمان بخصوص عودة نيمار لبرشلونة مرة أخرى، ولكن النادي الكتلوني يريد من اللاعب البرازيلي التحرك أولًا وإعلان رغبته بالرحيل من النادي الفرنسي.

وتابع التقرير الإسباني أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع نيمار خاصة في ظل تبقي عامين فقط في عقده، كما أن النادي قد لا يتمكن من تجديد عقد اللاعب بسبب الأزمة المالية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات أنطوان جريزمان من برشلونة مقابل عودة نيمار إلى الكامب نو مرة أخرى.

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