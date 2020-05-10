شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسانو»: «إيكاردي» لن يرتدي قميص إنتر مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يرتدي النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي والمعار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قميص النيراتزوري مجددًا في رأي لاعب الفريق السابق أنطونيو كاسانو.

وقال «كاسانو»، الذي لعب لإنتر موسم 2012-2013: «حسب علمي، إيكاردي لا يمكنه البقاء في إنتر، هو خارج إنتر، لن يرتدي قميص النادي مجددًا حتى وإن عاد من باريس».

وكان «إيكاردي» قد رحل عن النيراتزوري مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة إلى بطل فرنسا بعد أزمة كبيرة مع إدارة النادي شهدت تجريده من شارة قيادة الفريق وإبعاده عن المشاركة في المباريات.

وأضاف نجم المنتخب الإيطالي السابق، في بث مباشر على «إنستجرام»: «أعتقد أن إنتر سيطلب 70 مليون من أجل إيكاردي، وهو يستحق هذا المبلغ، ولكني لا أعلم من سيدفعه».