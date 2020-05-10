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انتقال حمد الله إلى الدوري الانكليزي مهدد بالفشل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

باتت صفقة انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم ​النصر السعودي​ إلى ​نيوكاسل الإنكليزي​ مهددة بالفشل بسبب نسبة مشاركاته الدولية.

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى اهتمام نادي نيوكاسل بشكل كبير بالحصول على خدمات حمد الله، وخاصة مع الإدارة ​​ الجديدة للنادي في حال تم شراؤه في الفترة المقبلة بالإضافة إلى اهتمام ​أستون فيلا​ أيضا.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن صفقة انتقال اللاعب المغربي الى الدوري الإنكليزي مهددة بالفشل بسبب نسبة مشاركاته الدولية الضعيفة والتي تمنع حصوله على تصريح عمل للعب في البريمييرليغ حيث لم يشارك سوى في 14 مباراة فقط مع منتخب بلاده.

ويُعد حمدالله هداف الدوري السعودي الموسم الماضي من اهم لاعبي النصر حيث ساهم في موسم 2018-2019 في فوز ناديه بلقب دوري كأس الأمير للمحترفين إضافة للفوز بلقب ​كأس السوبر السعودي​ في كانون الثاني/ يناير الماضي.

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