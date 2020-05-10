الموندو: سرقة القرن حصلت في البيرنابيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان سرقة القرن في عالم كرة القدم حصلت في السانتياغو بيرنابيو في موسم 1979- 1980 عندما منع نادي ​ريال سوسيداد​ من الحصول على نقطتين، حيث اعتبر لاعب نادي ريال سوسيداد خيسوس ماريا زامارو ان فريقه كان قادراً على الفوز بلقب الدوري في مباريات الشوارع، واضافت الصحيفة انه وقبل 9 مباريات من نهاية الدوري اعطى الحكم ثلاث بطاقات حمراء للاعبي سوسيداد قبل ان يقدم على طبق من ذهب ركلة جزاء لمصلحة النادي الملكي في الدقيقة 89، بعد ان كانوا قد حصلوا على هدف في الدقيقة 85.

