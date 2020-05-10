شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ثلاثة لاعبين من برايتون بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 كشفت شبكة سكاي عن إصابة لاعب ثالث في صفوف نادي ​برايتون​ الإنكليزي ب​فيروس كورونا​ بعد إجرائه الفحص يوم السبت الماضي لينضم لزميلين له أصيبا بالفيروس في وقت سابق.

Advertisements ولم تذكر الشبكة أو النادي إسم لاعبه الثالث المصاب الذي يقضي حاليًا فترة العزل الصحي. وياتي هذا التطور قبل إجتماع سوف يجمع بين رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ" غدًا الاثنين لبحث خطة استئناف البطولة المتوقفة منذ 13 اذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجدة. جدير بالذكر ان نادي برايتون مُعترض على إقتراح إقامة المباريات متبقية على ملاعب محايدة.

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