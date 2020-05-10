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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بداية مميزة لغانغون اف سي في الدوري الكوري الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
استهل فريق غانغون إف سي مشواره في الدوري الكوري الجنوبي بالفوز على اف سي سيول بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الأولى من البطولة .
وسجل الاهداف الثلاثة لغانغون كل من جي هيون كيم عند الدقيقة 53 و جاي وان تشو عند الدقيقة 85 وبعد دقيقتين أحرز سيونج داي كيم الهدف الثالث بينما جاء هدف سيول الوحيد عن طريق بارك دونغ جين عند الدقيقة 37 من زمن اللقاء .
في وقت سابق حقق فريق بوهانغ ستيلرز بداية مميزة في الدوري بالفوز على ضيفه بوسان آي بارك بهدفين نظيفين سجلهما ستانيسلاف الجوتسينكو عند الدقيقة 24 وألكسندر بالوسيفيتش عند الدقيقة 71.
كانت منافسات الدوري الكوري الجنوبي انطلقت يوم الجمعة الماضي بعد أن تأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقا لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة.
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