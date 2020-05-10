اخبار الرياضه

بداية مميزة لغانغون اف سي في الدوري الكوري الجنوبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بداية مميزة لغانغون اف سي في الدوري الكوري الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

استهل فريق ​غانغون إف سي​ مشواره في ​الدوري الكوري الجنوبي​ بالفوز على ​اف سي سيول​ بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الأولى من البطولة .

Advertisements

وسجل الاهداف الثلاثة لغانغون كل من جي هيون كيم عند الدقيقة 53 و جاي وان تشو عند الدقيقة 85 وبعد دقيقتين أحرز سيونج داي كيم الهدف الثالث بينما جاء هدف سيول الوحيد عن طريق بارك دونغ جين عند الدقيقة 37 من زمن اللقاء .

في وقت سابق حقق فريق ​بوهانغ ستيلرز​ بداية مميزة في الدوري بالفوز على ضيفه ​بوسان آي بارك​ بهدفين نظيفين سجلهما ستانيسلاف الجوتسينكو عند الدقيقة 24 وألكسندر بالوسيفيتش عند الدقيقة 71.

كانت منافسات الدوري الكوري الجنوبي انطلقت يوم الجمعة الماضي بعد أن تأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب انتشار حيث تم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقا لتقام في 27 جولة بدلاً من 38 جولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بداية مميزة لغانغون اف سي في الدوري الكوري الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا