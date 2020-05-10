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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري البرتغالي: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
أعلن نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، أن عينات ثلاثة من لاعبيه لتحليل فيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية.
وأشار النادي إلى أنه قرر عزل اللاعبين الثلاثة، على أن يقضوا الحجر المنزلي، وسيجري الكشف عليهم بشكل دوري حتى التعافي.
من جهتها، أفادت تقارير صحافية أن نادي فيتوريا غيماريش، قرر استمرار التدريبات الفردية التي يقوم بها باقي الفريق، ولم يتخذ قرارا بعزل كل اللاعبين، بالرغم من إصابة ثلاثة منهم بالفيروس.
يُذكر أن الدوري البرتغالي يتبقى فيه عشر جولات، حيث يتصدر بورتو جدول الترتيب بـ60 نقطة، ويطارده بنفيكا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويملك فيتوريا غيماريش 37 نقطة يحتل بها المركز السادس.
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