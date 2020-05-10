شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دابونت المسؤول عن تجهيز لاعبي الريال خلال الفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان اللياقة البدنية الخاصة بلاعبي نادي ​ريال مدريد​ اصبحت بين يدي المدرب البدني ​غريغوري دابونت​، واضافت الصحيفة ان لاعبي الريال بدأوا باجراء التمارين بشكل افرادي على ان يقوم دابونت الذي انضم الى الجهاز الفني للريال الصيف الماضي ليكون الى جانب المدير الفني زين الدين زيدان.

وضاافت الصحيفة ان دابونت سيجري تمارين بدون ان يعرض اللاعبين الى اي اصابة خلال الفترة القادمة، مع التوجه الى انطلاق الموسم الجديد في العشرين من شهر حزيران القادم على ان تنتهي البطولة خلال خمسة اسابيع.

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