صحيفة تركية: مفاوضات متقدمة بين بن شرقي وطرابزون.. النجم المغربي يرحب والزمالك ينفي

كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أشرف بن شرقي، قد تلقى العديد من العروض للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "سوبر هابر" التركية بأن هناك مفاوضات متقدمة بين إدارة نادي طرابزون التركي، وأشرف بن شرقي خلال الأيام القليلة الماضية تمهيداً لضمه بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن طرابزون يسعى للتعاقد مع بن شرقي تحسباً لرحيل نجمه النيجيري انتوني نواكيمي الذي فتح خطاً للتفاوض مع ناديي الهلال وأهلي جدة السعوديين.

وأكدت أن بن شرقي وافق بالفعل على الانتقال إلى طرابزون، بعد تدخل زميله بالمنتخب المغربي مروان دا كوستا لإقناعه بالإلتحاق به في الفريق التركي.

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يشار إلى أن بن شرقي لعب في موسمه الأول مع الزمالك 21 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، و5 تمريرات حاسمة.

وساهم بن شرقي في تتويج الزمالك بألقاب كأس مصر، السوبر المصري، السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى المساهمة في تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، نفى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى، تلقي النادي أية عروض لضم بن شرقي قبل أيام، خاصة بعد التقارير التي أكدت رغبة نادي أولمبياكوس اليوناني في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي وقت سابق، صرح بن شرقي بأنه لا يريد الرحيل عن الزمالك، مؤكداً أن الأولوية لديه تتمثل في البقاء مع الفريق.

وأشار إلي أنه رفض جميع العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة لرغبته في الاستمرار بصفوف الزمالك.